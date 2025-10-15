Οι επιβάτες ζητούν το «ψηφιακό αεροδρόμιο»
Η αεροπορική βιομηχανία σε αγώνα δρόμου για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες
Ο κόσμος των αερομεταφορών κινείται σε μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο χθες και στο αύριο. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν σήμερα δεν περιμένουν απλά καλύτερη εξυπηρέτηση, αλλά προσδοκούν μια εμπειρία αντάξια της εποχής τους, άμεση, διασυνδεδεμένη, χωρίς εμπόδια.
Η φετινή έρευνα Travelers’ Voice Passenger IT Insights 2025 της SITA, του διεθνούς οργανισμού τεχνολογίας πληροφοριών για τις αερομεταφορές, αποτυπώνει με σαφήνεια τη ριζική μεταστροφή που συντελείται. Οι ταξιδιώτες δεν θέλουν να «αντέξουν» το ταξίδι, θέλουν να το ελέγχουν.
Ειδικότερα, η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 7.500 επιβάτες σε 25 χώρες, δείχνει ότι 2 στους 3 επιζητούν ταχύτερη διεκπεραίωση στα αεροδρόμια, ενώ το 42% θα ήθελε ένα ενιαίο εισιτήριο που να καλύπτει αεροπορικές, σιδηροδρομικές και οδικές μετακινήσεις. Η χρήση κινητών τηλεφώνων για κάθε στάδιο του ταξιδιού έχει αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με το 2020, επιβεβαιώνοντας ότι πλέον η εμπειρία της πτήσης ξεκινά πολύ πριν το check-in, μέσα από την οθόνη ενός smartphone.
