To μεσαιωνικό πρόσωπό της Ρόδου: Ένα παραμύθι που είναι αληθινό
To μεσαιωνικό πρόσωπό της Ρόδου: Ένα παραμύθι που είναι αληθινό
Σε ένα από τα πιο φωτογενή σημεία της νησιωτικής Ελλάδας ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει.
Η Ρόδος, το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά παραδείγματα πολυπρόσωπου νησιωτικού προορισμού στη χώρα μας. Το νησί, με τις υπέροχες παραλίες και την ιστορία αιώνων, βρίσκεται ακριβώς πάνω στο σταυροδρόμι τριών διαφορετικών ηπείρων και εδώ και χιλιετίες αποτελεί τόπο συνάντησης λαών και πολιτισμών. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η Ρόδος υπήρξε στρατηγικό κέντρο εμπορίου, ναυσιπλοΐας αλλά και πολιτιστικής ανταλλαγής, γεγονός που άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη του στη φυσιογνωμία του τόπου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα