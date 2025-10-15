Ανεξερεύνητοι Τόποι- Σαγκρί: Όλες οι αρετές που κάνουν τη Νάξο μοναδική, σε ένα γαλήνιο χωριό
Ανεξερεύνητοι Τόποι- Σαγκρί: Όλες οι αρετές που κάνουν τη Νάξο μοναδική, σε ένα γαλήνιο χωριό
Ενετικοί πύργοι, ανερχόμενη οινική κουλτούρα, μαγευτικές παραλίες και ένας σπουδαίος αρχαίος ναός στους οικισμούς που απαρτίζουν το γραφικό Σαγκρί
Εξωπραγματικής κλίμακας τμήματα αρχαίων ναών, λατρευτικοί χώροι αφιερωμένοι σε διάφορους θεούς, αινιγματικές μορφές σμιλεμένες σε μάρμαρο, μύθοι γύρω από τον Δία και τον Διόνυσο. Ένα δαιδαλώδες ενετικό κάστρο κι άφθονοι ακόμη πέτρινοι, αγέρωχοι πύργοι θυμίζουν τους Ενετούς που έμειναν περισσότερο από τρεις αιώνες στο νησί. Παραλίες που μοιάζουν να εκτείνονται στο άπειρο, με χρυσαφένιες αμμουδιές και κρυστάλλινα, σχεδόν εξωτικά νερά που μπορούν να σε κρατήσουν δέσμιό τους όλο το καλοκαίρι. Χωριά σκαρφαλωμένα στον ψηλότερο ορεινό όγκο των Κυκλάδων, οι οποίοι όμως διατηρούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους, με κατάλευκα σπίτια και στενά, πλακόστρωτα σοκάκια. Κι ανάμεσά τους το δώρο του Βάκχου στο νησί του, αμπέλια παμπάλαια, που συμβάλλουν κι αυτά στον εύφορο χαρακτήρα τούτης της νησιωτικής γης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα