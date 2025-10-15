Η λαγάνα της Πτολεμαΐδας: Στην «πόλη του φωτός» θα δοκιμάσετε το γευστικό μυστικό των ντόπιων

Ένας τόπος λιγότερο τουριστικός από τους κοντινούς του, που όμως μπορεί να κρατήσει τον επισκέπτη με όσα προσφέρει.