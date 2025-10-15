Η λαγάνα της Πτολεμαΐδας: Στην «πόλη του φωτός» θα δοκιμάσετε το γευστικό μυστικό των ντόπιων
Η λαγάνα της Πτολεμαΐδας: Στην «πόλη του φωτός» θα δοκιμάσετε το γευστικό μυστικό των ντόπιων
Ένας τόπος λιγότερο τουριστικός από τους κοντινούς του, που όμως μπορεί να κρατήσει τον επισκέπτη με όσα προσφέρει.
UPD:
Περισσότερα στο This is BoN - Travel
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα