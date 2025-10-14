Jetlag Economy: Πώς η κόπωση του αεροπορικού ταξιδιού απέκτησε αξία στην αγορά
Jetlag Economy: Πώς η κόπωση του αεροπορικού ταξιδιού απέκτησε αξία στην αγορά
Τα noodles της ταξιδιωτικής κούρασης και άλλα προϊόντα για τον σύγχρονο ταξιδιώτη.
Το jet lag ή κόπωση της πτήσης, είναι από τις πιο συνηθισμένες ενοχλήσεις για ταξιδιώτες μεγάλων αποστάσεων στις μετακινήσεις με αεροπλάνο. Η ανάγκη για γρήγορη, εύκολη και ταυτόχρονα θρεπτική λύση έδωσε έμπνευση για προϊόντα όπως τα Jetlag Noodles, στιγμιαία noodles ενισχυμένα με φυσικά συστατικά που υπόσχονται να βοηθήσουν τον οργανισμό να ξεπεράσει την κόπωση μετά από πτήση.
Η ιδέα προέκυψε από την εμπνεύστρια του προϊόντος, Jenny Southan, ενώ ταξίδευε προς το Ντουμπάι. Παρατηρώντας ότι το ακριβό room service και οι περιορισμένες επιλογές φαγητού μετά από μια μακρινή πτήση ήταν συχνό πρόβλημα, σκέφτηκε να δημιουργήσει ένα προϊόν που να είναι εύκολο στην παρασκευή ακόμα και με έναν απλό βραστήρα, μια πρακτική που είναι ήδη διαδεδομένη μεταξύ πληρωμάτων αεροσκαφών και έμπειρων ταξιδιωτών στην Ασία.
Τα Jetlag Noodles δεν απευθύνονται απευθείας στον τελικό καταναλωτή, αλλά έχουν σχεδιαστεί για να βρίσκονται σε ξενοδοχεία, lounges, αεροδρόμια και κρουαζιερόπλοια, ώστε να είναι διαθέσιμα ακριβώς τη στιγμή που ο ταξιδιώτης τα χρειάζεται περισσότερο. Η ανταπόκριση από προσωπικότητες όπως ο Richard Branson, ιδρυτή της Virgin και γνωστό επιχειρηματία στον χώρο των ταξιδιών και της αεροδιαστημικής και ο Simon Squibb, επιχειρηματία και ιδρυτή πλατφόρμας υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων, ήταν άμεση και ενθουσιώδης, με τον πρώτο να χαρακτηρίζει το προϊόν «διασκεδαστικό και πρακτικό» και τον δεύτερο να τονίζει τη σημασία του πώς και πού τοποθετείται στην αγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα