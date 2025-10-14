Off-roading στη Φολόη: Εξερευνώντας το δάσος των χρωμάτων και των παραμυθιών
Μια συναρπαστική διαδρομή στο Δάσος Φολόης, σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας.
Υπάρχουν τόποι που ανασαίνουν με ρυθμούς που υπερβαίνουν το ανθρώπινο μέτρο. Τόποι άχρονοι, πέρα από τη φθορά, σαν κιβωτοί των μύθων και της ιστορίας. Ένας τέτοιος τόπος είναι το δάσος της Φολόης.
Στα σύνορα Ηλείας και Αχαΐας, οι βελανιδιές στήνουν έναν αέναο χορό, απλωμένο σε περισσότερα από 40.000 στρέμματα. Ένα αρχαίο δάσος κάτω από το οποίο περπάτησαν Νύμφες, Κένταυροι, αρχαίοι ήρωες, αλλά και ατελείωτες γενιές ανθρώπων που έζησαν σε αυτό και από αυτό, που το αγάπησαν και το «φύλαξαν» στον κόρφο τους. Το δρυοδάσος της Φολόης είναι ένα μέρος από εκείνα που θα ήταν κρίμα να μην το δεις έστω μια φορά στη ζωή σου. Και αυτό ακριβώς πάμε να κάνουμε.
