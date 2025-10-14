Ένα διαμέρισμα προς πώληση στην Ηλιούπολη
Επενδυτική ευκαιρία για όσους αναζητούν κατοικία σε περιοχές των νοτίων προαστίων.

Η Ηλιούπολη βρίσκεται στις νοτιοδυτικές παρυφές του Υμηττού, σε υψόμετρο περίπου 210 μέτρων. Τρεις σταθμοί του μετρό συνδέουν την Ηλιούπολη με το κέντρο της πόλης, το λιμάνι του Πειραιά και το αεροδρόμιο. Η καλή συγκοινωνιακή σύνδεση, σε συνδυασμό με την κοντινή απόσταση από τη θάλασσα, καθιστούν την Ηλιούπολη ελκυστική επιλογή για επενδυτές. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη οικοδομική δραστηριότητα. Η περιοχή χαρακτηρίζεται επίσης από αρκετό πράσινο και καλή ρυμοτομία, ιδιαίτερα στο κεντρικό και ανατολικό της τμήμα.

Καλύπτει έκταση περίπου 12,7 τετραγωνικών χιλιομέτρων, εκ των οποίων σχεδόν το ήμισυ είναι δασική. Πρόκειται για κατοικημένη περιοχή με κυρίως χαμηλά κτίρια, ιδιωτικούς κήπους και μεγάλους δρόμους γεμάτους πράσινο. Η γειτονιά προσφέρει όλες τις ανέσεις -αγορές, καφετέριες και εστιατόρια- στους κατοίκους της, οι οποίοι απολαμβάνουν σε κοντινή απόσταση τις διαδρομές πεζοπορίας του Υμηττού, καθώς και την παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

