Εμπειρίες στον ποταμό Λούσιο με τα πολλά πρόσωπα
Εμπειρίες στον ποταμό Λούσιο με τα πολλά πρόσωπα
Ορμητικά νερά, ένα φαράγγι-μνημείο της φύσης, υπέροχα μονοπάτια, οι ιστορικές μονές Προδρόμου και Φιλοσόφου και ευκαιρίες για ποικίλες δραστηριότητες
Είναι δύσκολο να αντισταθείς στη γοητεία του Λούσιου. Η ζωογόνος του δύναμη επιδρά εδώ και αιώνες στο φυσικό τοπίο που τον περιβάλλει, καθορίζοντας τις ζωές, αλλά και την ιστορία των ανθρώπων της Αρκαδίας. Στις λεγόμενες «Πηγές των Αθανάτων», άλλωστε, έλουσαν τον νεογέννητο Δία οι νύμφες Νέδα, Αγνώ και Θεισόα. Έτσι πήρε το όνομά του, όπως μας πληροφορεί ο πολυταξιδεμένος περιηγητής Παυσανίας, ο οποίος έκρινε πως το ποτάμι αυτό είχε «τα πιο παγωμένα νερά του τότε γνωστού κόσμου».
Ο Λούσιος έχει πολλά πρόσωπα. Αλλού είναι ήρεμος και εύκολα προσβάσιμος, με καταπράσινη φύση γύρω του, αλλού απρόσιτος, λόγω των κάθετων βράχων που τον προστατεύουν. Κι άλλοτε δείχνει θυμωμένος, έτοιμος να αναμετρηθεί με όσους απερίσκεπτους τολμούν να τον αγνοήσουν, όταν τα νερά του φουσκώνουν από τις καταιγίδες. Εκτός δε από τους ανθρώπους, αγαπάει και τα πουλιά: τις γερακίνες, τις καρακάξες, τις κίσσες, τις σουσουράδες, τα ξεφτέρια.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ο Λούσιος έχει πολλά πρόσωπα. Αλλού είναι ήρεμος και εύκολα προσβάσιμος, με καταπράσινη φύση γύρω του, αλλού απρόσιτος, λόγω των κάθετων βράχων που τον προστατεύουν. Κι άλλοτε δείχνει θυμωμένος, έτοιμος να αναμετρηθεί με όσους απερίσκεπτους τολμούν να τον αγνοήσουν, όταν τα νερά του φουσκώνουν από τις καταιγίδες. Εκτός δε από τους ανθρώπους, αγαπάει και τα πουλιά: τις γερακίνες, τις καρακάξες, τις κίσσες, τις σουσουράδες, τα ξεφτέρια.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα