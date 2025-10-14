Φθινοπωρινό long weekend στα χωριά του Βελουχίου
TRAVEL.GR

Φθινοπωρινό long weekend στα χωριά του Βελουχίου

Πανέμορφα ορεινά χωριά κρυμμένα μέσα στα έλατα, με πλούσια ιστορία και σημαντικά αξιοθέατα

Φθινοπωρινό long weekend στα χωριά του Βελουχίου
Ο Τυμφρηστός, γνωστός και ως Βελούχι, απλώνεται στα όρια της Ευρυτανίας και της Φθιώτιδας. Στις πλαγιές του, που φτάνουν σε υψόμετρο 2.315 μέτρων και σκεπάζονται από πυκνά έλατα, φωλιάζουν χωριά που κρατούν ζωντανή την ορεινή παράδοση. Άλλα πιο φημισμένα και άλλα πιο ήσυχα, μα όλα με τη δική τους ζεστασιά και αυθεντικότητα, ιδανικά για φθινοπωρινές αποδράσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης