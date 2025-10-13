Κοκτέιλ, τέχνη και στιλ: Μια βασιλική περιήγηση στο Λονδίνο όπως θα την ονειρευόταν η Μαρία Αντουανέτα
Κοκτέιλ, τέχνη και στιλ: Μια βασιλική περιήγηση στο Λονδίνο όπως θα την ονειρευόταν η Μαρία Αντουανέτα
Μια βασιλική εμπειρία γεύσης στο κέντρο του Λονδίνου, με την υπογραφή του Manolo Blahnik
Στην καρδιά του Knightsbridge, το ξενοδοχείο The Berkeley προσκαλεί τους επισκέπτες του να ζήσουν μια εμπειρία που συνδυάζει την πολυτέλεια, τη μόδα και τη γεύση.
Σε συνεργασία με τον θρυλικό σχεδιαστή υποδημάτων Manolo Blahnik, το ξενοδοχείο δημιούργησε την εμπειρία «Cakes & Cocktails Fit for a Queen», εμπνευσμένη από τη βασιλική κομψότητα της Μαρίας Αντουανέτας.
Snug: Ένας ιδιωτικός παράδεισος
Η περιήγηση στον κόσμο της βασίλισσας ξεκινά στο «Snug», έναν ιδιωτικό χώρο του The Berkeley Bar, όπου οι ροζ αποχρώσεις συναντούν την τέχνη του καλλιτέχνη TM Davy. Οι τοιχογραφίες με μυστηριώδη γυναικεία πρόσωπα μεταφέρουν τον επισκέπτη στην αυλική ατμόσφαιρα του Βερσαλλιών, δημιουργώντας το τέλειο σκηνικό για μια στιγμή απόλυτης χαλάρωσης και αισθητικής απόλαυσης.
