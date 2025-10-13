Φοιτητική ζωή με φόντο την λίμνη και τα βουνά των Ιωαννίνων

Η ζωή εκεί κυλά ομαλά και οι μέρες περνούν όμορφα με νέες εμπειρίες και ανθρώπους συνοδοιπόρους στο ταξίδι της ζωής.