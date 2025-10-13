Οικογενειακή απόδραση στο Λιβάδι Παρνασσού: Δραστηριότητες στη φύση και μοναδική επαφή με την ιστορία
Οικογενειακή απόδραση στο Λιβάδι Παρνασσού: Δραστηριότητες στη φύση και μοναδική επαφή με την ιστορία
Ακόμη κι αν δεν έχει χιονίσει για να κάνετε σκι, οι υπαίθριες δραστηριότητες θα κάνουν τις διακοπές αξέχαστες.
Η Αράχωβα και τα χιονοδρομικά κέντρα του Παρνασσού, εδώ και πολλά χρόνια, παραμένουν ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς για χειμερινές διακοπές. Μπορείτε να έρθετε για βόλτα στον διάσημο ορεινό οικισμό με τα παιδιά, όμως προτιμήστε να μείνετε στο Λιβάδι, το οροπέδιο που θα δείτε να απλώνεται μπροστά σας μόλις φτάσετε στο διάσελο του Σταυρού, επτά χιλιόμετρα από την Αράχωβα. Ο υγιεινός κρύος αέρας, το ξύλο και η πέτρα που ντύνουν τα περισσότερα κτίσματα και τους εσωτερικούς χώρους, τα αναμμένα τζάκια με τα χοντρά κούτσουρα, οι άνθρωποι που περπατούν στους δρόμους με τον εξοπλισμό του σκι, τα κατάλευκα δάση που υψώνονται γύρω, συνθέτουν έναν ιδεατό χειμωνιάτικο μικρόκοσμο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα