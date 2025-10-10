Trastevere: Η πολύχρωμη και μποέμ συνοικία της Ρώμης
Trastevere: Η πολύχρωμη και μποέμ συνοικία της Ρώμης
Το Trastevere, στην αριστερή όχθη του Τίβερη, είναι ρομαντικό και ειδυλλιακό, σαν σκηνικό ταινίας.
Αρκετοί αποκαλούν αυτή την πλακόστρωτη, γραφική γειτονιά της Ρώμης με την κινηματογραφική ομορφιά, τις μπουγάδες που κρέμονται από σκοινιά γαντζωμένα σε αντικρινά παράθυρα και τις ροζ βουκαμβίλιες που σκαρφαλώνουν στις πόρτες των μαγαζιών, «Πλάκα της Αιώνιας Πόλης».
Το Trastevere, στην αριστερή πλευρά του Τίβερη, είναι παραδοσιακό, είναι ρομαντικό και ειδυλλιακό σαν σκηνή βγαλμένη από υπολογιστή, σαν τέλειο σκηνικό ταινίας. Δεν υπάρχει σε ολόκληρη τη Ρώμη πιο φωτογενής, συνοικία, παρά το γεγονός ότι το χαριτωμένο Trastevere έχει να ανταγωνιστεί μεγαθήρια του παγκόσμιου τουρισμού, όπως το Κολοσσαίο, η Φοντάνα ντι Τρέβι και η Κάπελα Σιξτίνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Το Trastevere, στην αριστερή πλευρά του Τίβερη, είναι παραδοσιακό, είναι ρομαντικό και ειδυλλιακό σαν σκηνή βγαλμένη από υπολογιστή, σαν τέλειο σκηνικό ταινίας. Δεν υπάρχει σε ολόκληρη τη Ρώμη πιο φωτογενής, συνοικία, παρά το γεγονός ότι το χαριτωμένο Trastevere έχει να ανταγωνιστεί μεγαθήρια του παγκόσμιου τουρισμού, όπως το Κολοσσαίο, η Φοντάνα ντι Τρέβι και η Κάπελα Σιξτίνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα