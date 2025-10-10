Τα χωριά της Οίτης: Ήρεμα, καταπράσινα, γραφικά
Κρυμμένα στα έλατα, μακριά από τα φώτα του μαζικού τουρισμού
Η Οίτη με ύψος 2.152 μέτρα είναι από τα πιο όμορφα βουνά μας. Οι πλαγιές της σκεπασμένες από κεφαλληνιακή ελάτη φιλοξενούν σπάνια είδη φυτών και λουλουδιών, κρύβουν φαράγγια, σπηλιές, πηγές και καταρράκτες αλλά και όμορφα χωριά. Κάποια πιο ανεπτυγμένα τουριστικά όπως η Παύλιανη και άλλα λιγότερο όπως η Πυρά.
Αν σας αρέσει η πεζοπορία εδώ θα απολαύσετε υπέροχες διαδρομές για κάθε επίπεδο μέσα σε υπέροχη φύση αλλά ακόμα και εάν είστε από αυτούς που δεν αποχωρίζονται το αυτοκίνητο θα χορτάσετε φιδωτούς δρόμους ανάμεσα στα έλατα που περνάνε από μικρά χωριουδάκια όπως και εξαιρετικές off road διαδρομές.
