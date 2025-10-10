Ταξίδι στη Νορμανδία: Πολιτισμός, θάλασσα και ιστορία σε έναν από τους ωραιότερους προορισμούς της Γαλλίας
Ταξίδι στη Νορμανδία: Πολιτισμός, θάλασσα και ιστορία σε έναν από τους ωραιότερους προορισμούς της Γαλλίας
Η Νορμανδία διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του ιστορικού δουκάτου που καθόρισε την ευρωπαϊκή ιστορία.
Μπορεί να τη γνωρίζετε μόνο λόγω της περίφημης συμμαχικής απόβασης του 1944, ωστόσο η Νορμανδία είναι ένας συναρπαστικός προορισμός που προσφέρει ποικιλία εμπειριών. Η εκπληκτική ιστορία της περιοχής αρχίζει με τους Βίκινγκς και συνεχίζεται με την επική κατάκτηση από τους Νορμανδούς το 1066. Όμως, τη μεγάλη και διαχρονική φήμη της την κέρδισε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με την επιτυχημένη επιχείρηση διέλευσης της Μάγχης από τις Συμμαχικές Δυνάμεις στις 6 Ιουνίου 1944 (D-Day).
