Πολιτισμός και θρησκευτικά μνημεία στον Πάρνωνα -Mία περιήγηση στην ιστορία
Παλαιά μοναστήρια και σπάνια τοπική διάλεκτος συνθέτουν την πολιτισμική σημασία του Πάρνωνα.
Στην περιοχή του Πάρνωνα υπάρχουν σημαντικά θρησκευτικά μνημεία, όπως η Μονή Μαλεβής και η Μονή Ορθοκωστάς (γνωστή και ως Αρτοκωστά), που προσελκύουν χιλιάδες προσκυνητές κάθε χρόνο.
Η σπάνια τσακωνική διάλεκτος
Σε χωριά του Πάρνωνα, όπως η Καστάνιτσα, ο Πραστός και άλλα, ακόμη και σήμερα ηχούν λέξεις και φράσεις μιας πανάρχαιας ελληνικής γλώσσας, η οποία, μαζί με τους χορούς, την ενδυμασία, τα ήθη και τα έθιμα, επί αιώνες εξέφρασε τις χαρές, λύπες και ανάγκες της σκληρής ζωής των Τσακώνων. Τα τείχη που υψώνει προστατευτικά ο ορεινός όγκος του Πάρνωνα διατήρησαν μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα σχεδόν ανέπαφο τον γλωσσικό θησαυρό μιας ολιγάριθμης κοινότητας Ελλήνων, των οποίων οι ρίζες χάνονται στα βάθη των πρώτων ιστορικών χρόνων.
