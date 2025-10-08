Ένας πλήρης οδηγός εμπειριών για την Άρτα -Ιστορικό παρελθόν, δραστήριο παρόν
Όλα όσα αξίζει να ζήσετε σε κάθε εποχή.
Το περίφημο τοξωτό γεφύρι, τα νερά του Αράχθου, τα γραφικά Τζουμέρκα, το ζηλευτό ιστορικό φορτίο της βυζαντινής και μεταβυζαντινής παράδοσης. Όλα αυτά τα στοιχεία συναντώνται στην πόλη της Άρτας για να φιλοτεχνήσουν ένα αστικό πορτρέτο που ακουμπάει ισόποσα στο ένδοξο παρελθόν και το δραστήριο παρόν. Τοποθετημένη «βολικά» σχεδόν στο ύψος της θάλασσας και στις όχθες του δημοφιλούς, στους λάτρεις της περιπέτειας ποταμού, η πόλη, ήσυχη και γοητευτική έχει δύο «ψυχές» μέσα της, μια ορεσίβια και μια υδάτινη.
Ο Άραχθος δεν είναι μόνο υπεύθυνος για το φημισμένο γεφύρι, θρυλικό σημείο αναφοράς για την αρχιτεκτονική ιστορία του τόπου και την λαϊκή παράδοση χώρας αλλά και για την οχύρωση της πόλης. Το έτερο σκέλος της οχύρωσης, το Κάστρο ολοκληρώνει ακριβώς αυτή την ανάγκη για την προστασία της πόλης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το ένδοξο μεσαιωνικό παρελθόν. Ένα παρελθόν που ζωντανεύει μέσα από την επαφή με τις δεκάδες μονές και εκκλησιές και τα απομεινάρια της περιόδου του Δεσποτάτου της Ηπείρου και συνυπάρχει μέσα από τα αρχαία ευρήματα με το βασίλειο του Πύρρου.
