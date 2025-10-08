Ο «Αρκτούρος» της Βουλγαρίας στις πλαγιές της Ρίλα
Οι περισσότερες από τις 18 περίπου αρκούδες που φιλοξενούνται έφτασαν εδώ με εμφανή σημάδια κακοποίησης.
Σχεδόν 140 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στις καταπράσινες πλαγιές της φημισμένης οροσειράς της Ρίλα, εκτείνεται το καταφύγιο Bear Sanctuary Belitsa, το αντίστοιχο του “Αρκτούρου” στη Βουλγαρία. Ένα από τα σημαντικότερα καταφύγια αρκούδων στα Βαλκάνια, όπου ζώα που είχαν κακοποιηθεί από τον άνθρωπο ζουν ελεύθερα στη φύση.
Το καταφύγιο ιδρύθηκε το 2000 με την ονομασία Dancing Bears Park Belitsa, στο πλαίσιο μιας συγκινητικής προσπάθειας να διασωθούν αρκούδες που ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε βάναυσα ως «χορεύτριες». Μια απάνθρωπη και εξευτελιστική πρακτική, που συναντιόταν σε πολλές βαλκανικές χώρες, ακόμη και στην Ελλάδα. Οι αρκούδες εξαναγκάζονταν να «χορεύουν» στους δρόμους, καθοδηγούμενες από τους ιδιοκτήτες τους, με τη βοήθεια μεταλλικού κρίκου που είχαν περασμένο στη μύτη, δεμένες με αλυσίδες και διαρκώς εκτεθειμένες σε σωματική βία. Η «εκπαίδευσή» τους βασιζόταν στον πόνο. Το ζώο υποχρεωνόταν να πατήσει πάνω σε πυρωμένη λαμαρίνα, ενώ ακουγόταν μουσική.
