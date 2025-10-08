Φθινοπωρινή οικογενειακή απόδραση στα Καλάβρυτα
Φθινοπωρινή οικογενειακή απόδραση στα Καλάβρυτα
Εμπειρίες που αξίζει να ζήσετε σε έναν προορισμό τεσσάρων εποχών
Τα Καλάβρυτα είναι κτισμένα στη θέση της αρχαίας Κύναιθας, και το σημερινό τους όνομα («καλές βρύσες») φαίνεται ότι προήλθε από την εποχή της Ενετοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, βίωσαν τη σκληρότερη σελίδα της ιστορίας τους, καθώς στις 13 Δεκεμβρίου 1943 οι Γερμανοί εκτέλεσαν σχεδόν όλο τον ανδρικό πληθυσμό και πυρπόλησαν την πόλη. Από τότε, τα Καλάβρυτα είναι χαρακτηρισμένα ως Μαρτυρική Πόλη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα