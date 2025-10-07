Πόσα ξενοδοχεία έχει ο Λιονέλ Μέσι
Πόσα ξενοδοχεία έχει ο Λιονέλ Μέσι
Η Meliá Hotels International αναλαμβάνει τη διαχείρισή τους.
Η Meliá Hotels International και τα MiM Hotels, το boutique hospitality brand που ανήκει στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό θρύλο Λιονέλ Μέσι, ανακοίνωσαν στρατηγική συνεργασία, σύμφωνα με την οποία η Meliá θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των MiM Hotels από την 1η Νοεμβρίου. Τα ξεχωριστά αυτά ξενοδοχεία θα ενταχθούν στη Meliá Collection, την επιλεγμένη συλλογή ξενοδοχείων του Ομίλου με ιδιαίτερο χαρακτήρα.
Το χαρτοφυλάκιο MiM περιλαμβάνει έξι boutique ξενοδοχεία σε κορυφαίους προορισμούς της Ισπανίας -συμπεριλαμβανομένων των Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza και Baqueira Beret- καθώς και της Ανδόρας. Κάθε ξενοδοχείο φέρει το προσωπικό στίγμα του Μέσι στην πολυτελή φιλοξενία, με αποκλειστικά στοιχεία όπως η “Messi Suite” και signature αναμνηστικά, όπως ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του Ballon d’Or. Τα ξενοδοχεία αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας σε εμβληματικές τοποθεσίες, καθιστώντας την ενσωμάτωσή τους στη Meliá Collection απόλυτα αρμονική. Η λειτουργία τους θα γίνει με βάση συμφωνία μίσθωσης.
