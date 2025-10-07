Οι διακοπές εμπειρίας στην Ελλάδα προκαλούν το ενδιαφέρον των Βρετανών
Οι διακοπές εμπειρίας στην Ελλάδα προκαλούν το ενδιαφέρον των Βρετανών
Πρωτιά της Ελλάδας στα βραβεία Danish Travel Awards 2025.
Μία ακόμα κορυφαία διάκριση κατέκτησε η Ελλάδα στην αγορά της Δανίας, καθώς αναδείχθηκε ως ο «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στην Ευρώπη» για το 2025 στα Danish Travel Awards της Δανίας. Τα Danish Travel Awards αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση μεταξύ των επαγγελματιών της ταξιδιωτικής βιομηχανίας και διοργανώνονται από τις εταιρείες: TravelMedia Nordic, Standby.dk, Check-in.dk και Turisme24.dk.
Κάθε χρόνο απονέμονται βραβεία σε 24 κατηγορίες βάσει έρευνας που διεξάγεται από την εταιρεία ανάλυσης και συμβούλων EPINION. Επιπλέον, απονέμονται τρία ειδικά βραβεία, όπου οι νικητές αναδεικνύονται από επιτροπή κριτών. Η 28η τελετή απονομής των βραβείων 2025, διοργανώθηκε στην Κοπεγχάγη την και συγκέντρωσε 560 επαγγελματίες του ταξιδιωτικού κλάδου από όλη τη χώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Κάθε χρόνο απονέμονται βραβεία σε 24 κατηγορίες βάσει έρευνας που διεξάγεται από την εταιρεία ανάλυσης και συμβούλων EPINION. Επιπλέον, απονέμονται τρία ειδικά βραβεία, όπου οι νικητές αναδεικνύονται από επιτροπή κριτών. Η 28η τελετή απονομής των βραβείων 2025, διοργανώθηκε στην Κοπεγχάγη την και συγκέντρωσε 560 επαγγελματίες του ταξιδιωτικού κλάδου από όλη τη χώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα