Ποια είναι τα έσοδα στο 7μηνο από το Τέλος Ανθεκτικότητας στα τουριστικά καταλύματα
Υπερπλεόνασμα εσόδων το 2024 και το 2025
Σχεδόν σε 200 εκατ. ευρώ έφθασαν για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου τα έσοδα από το Τέλος Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (πρώην Φόρος στη Διαμονή) στα τουριστικά καταλύματα της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επεξεργάστηκε το Travel.gr.
Η πορεία των εσόδων δείχνει ότι θα καταγραφεί υπερπλεόνασμα και τη φετινή χρονιά, όπως και την περυσινή, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί στους προϋπολογισμούς του 2024 και του 2025. Να σημειωθεί, ότι το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών είχε προϋπολογίσει έσοδα ύψους 202 εκατ. ευρώ από το Τέλος Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση για το 2024 και έσοδα 405 εκατ. ευρώ λόγω των αυξήσεων που επιβλήθηκαν για το 2025.
