Γιατί οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές επιτυχίες γυρίζονται στη Μάλτα;
Ο επικεφαλής του Malta Film Commision και CEO των Malta Film Studios, Johann Grech, μιλάει στο Travel.gr
Γιατί η Μάλτα έχει εξελιχθεί σε «παιδική χαρά» για τους παραγωγούς των μεγαλύτερων επιτυχιών του Χόλιγουντ; Ο επικεφαλής της Malta Film Commission και CEO των Malta Film Studios, Johann Grech, εξηγεί το φαινόμενο σε συνέντευξή του στο Travel.gr.
Τι ενώνει αυτή τη λίστα κινηματογραφικών και τηλεοπτικών επιτυχιών; Gladiator (2000), Gladiator II (2024), Napoleon (2023), Troy (2004), Munich (2005), World War Z (2013), Assassin’s Creed (2016), Jurassic World: Dominion (2022), Popeye (1980), Midnight Express (1978), που γυρίστηκε εν μέρει στη Μάλτα, The Count of Monte Cristo (2002), By the Sea (2015), Captain Phillips (2013), καθώς και τηλεοπτικές παραγωγές όπως το Game of Thrones (σεζόν 1), το Foundation (Apple TV+) και το Das Boot (σειρά 2018). Όλες γυρίστηκαν στη Μάλτα.
