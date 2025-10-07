Νάξος: Ένα ταξίδι στις γεύσεις της Eύφορης Γης των Κυκλάδων -Το οινικό προφίλ και τα τοπικά προϊόντα
Νάξος: Ένα ταξίδι στις γεύσεις της Eύφορης Γης των Κυκλάδων -Το οινικό προφίλ και τα τοπικά προϊόντα
Το νησί αποκαλύπτει το οινικό του πρόσωπο και τις γεύσεις της, με σεβασμό στην παράδοση και τη γη.
Το νησί της επιβλητικής Πορτάρας και των εντυπωσιακών Κούρων, ο τόπος που συνδέεται με δύο μύθους του Βάκχου, η ευλογημένη γη που μάγεψε τον Νίκο Καζαντζάκη τόσο ώστε να τη χαρακτηρίσει «παράδεισο επί γης», γοητεύει με την πλούσια ιστορία της και τις αναπάντεχα διαφορετικές της όψεις. Στοιχεία που ξεδιπλώνονται γενναιόδωρα και αποκαλύπτονται μέσα από τα ετερόκλητα σκηνικά που χαρακτηρίζουν τη Νάξο και συνθέτουν το μοναδικό της προφίλ.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα