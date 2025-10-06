Πώς χωράει ένα Ταξίδι σε μια λέξη
Αυτές είναι οκτώ λέξεις των οποίων οι έννοιες είναι πιο γνωστές από τις ίδιες τις λέξεις.
Υπάρχουν λέξεις που μας θυμίζουν εμπειρίες και ταξίδια. Χωράνε μέσα τους παιδικές αναμνήσεις και πολλά συναισθήματα, τις αναμνήσεις όμως τις ανακαλούμε περιγραφικά, δημιουργώντας εικόνες όσο τις εξιστορούμε. Είναι ουσιαστικά, επίθετα και επιρρήματα που δεν χρησιμοποιούμε συχνά στον καθημερινό μας λόγο, αλλά μέσα τους κρύβουν όλη την ποιητική άδεια και τον λογοτεχνικό κόσμο που τα περιβάλλει. Η ελληνική γλώσσα έχει γεννήσει μια λέξη για κάθε μικρή ή μεγάλη στιγμή της ζωής μας, για κάθε εικόνα που έχουμε δει και κάθε εμπειρία που έχουμε ζήσει. Ακολουθούν κάποια παραδείγματα από τις λέξεις που μέσα τους κρύβουν όλες αυτές τις εικόνες και τα συναισθήματα που έχουμε βιώσει σε λίγα μόλις γράμματα.
Εωθινό
[εωθινός -ή -ό [eoθinós] (λόγ., λογοτ., εκκλ.) που έχει σχέση με την αυγή, με το πρώτο φως της ημέρας]
Η στιγμή που η νύχτα αρχίζει να υποχωρεί και να δίνει τη θέση της στις πρώτες αχτίδες φωτός. Εκείνα τα πρώτα λεπτά που δεν είναι πια νύχτα, μα ούτε και μέρα.
