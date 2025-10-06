Φθινοπωρινή εμπειρία: Ο γύρος της λίμνης Βεγορίτιδας
Φθινοπωρινή εμπειρία: Ο γύρος της λίμνης Βεγορίτιδας
Μία άγνωστη διαδρομή γύρω από την τρίτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας.
Ο γύρος μιας λίμνης είναι από μόνος του μια συναρπαστική εμπειρία. Άγνωστα χωριά και γνώριμα τοπία, δοσμένα μέσα από διαφορετική οπτική, πλαισιώνουν ένα αλλιώτικο είδος ταξιδιωτικής εμπειρίας που λίγοι άνθρωποι τολμούν να δοκιμάσουν. Ίσως επειδή οι λίμνες από τη φύση τους δεν θεωρούνται πάντοτε φιλόξενες, καθώς, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, τα τοπία τους προκαλούν ένα ήσυχο, μα επίμονο μυστήριο. Ένα τέτοιο σαγηνευτικό μυστήριο αποπνέει και η διαδρομή γύρω από μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και αινιγματικές λίμνες της Ελλάδας, τη Βεγορίτιδα.
Η διαδρομή είναι σχετικά μικρή και άγνωστη στους περισσότερους, όμως έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Καθώς η γεωμορφολογία της λίμνης ισορροπεί ανάμεσα στο όρος Βόρας (Καϊμάκτσαλαν) και έναν μικρό παραλίμνιο κάμπο, η πορεία σε αρκετά σημεία απομακρύνεται από τα νερά της και περνά μέσα από επαρχιακούς δρόμους και λιγοστά χωριά που εκτείνονται στα σύνορα των Περιφερειακών Ενοτήτων Πέλλας και Φλώρινας.
