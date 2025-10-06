Καρταχένα: Απόδραση στα χρώματα και τις γεύσεις της Καραϊβικής
Μία πόλη γεμάτη ενέργεια, χορό και αυθεντικότητα αλλά και μία ξεχωριστή γαστρονομική ταυτότητα.
Η Κολομβία είναι μια χώρα γεμάτη αντιθέσεις, ενέργεια και αυθεντικότητα. Από την πολυπρόσωπη και πολύβουη Μπογκοτά, όπου συναντάς μουσεία, τέχνη και τον ρυθμό μιας σύγχρονης μητρόπολης, με μια πτήση μιάμισης ώρας βρίσκεσαι στην καρδιά της Καραϊβικής, σε μία από τις πιο γοητευτικές πόλεις της Λατινικής Αμερικής, την Καρταχένα. Ο Λόρκα έγραψε κάποτε πως «η Καρταχένα είναι μια πόλη φτιαγμένη για τραγούδι». Κι ίσως αυτό να εξηγεί γιατί εδώ οι άνθρωποι μοιάζουν να κουβαλούν τον ρυθμό μέσα τους. Είναι μία πόλη με πολύ χαρούμενους ανθρώπους, μια πόλη όπου το χαμόγελο και η μουσική σε αγκαλιάζουν σε κάθε βήμα.
Η πρώτη αίσθηση μόλις φτάνεις είναι μοναδική: αλμύρα στον αέρα, χρώματα που ξεχειλίζουν από κάθε τοίχο, μυρωδιές από τροπικά φρούτα και τηγανητές arepas στους δρόμους. Η παλιά πόλη, τυλιγμένη με τα εντυπωσιακά τείχη της, είναι πραγματικά μαγική. Τα αποικιακά σπίτια με τα ξύλινα μπαλκόνια γεμάτα βουκαμβίλιες, οι εκκλησίες με πλατείες όπου παίζουν παιδιά και μουσικοί αυτοσχεδιάζουν, τα στενά με τα γκράφιτι και τα ατελείωτα street events, όλα σε προσκαλούν να χαθείς. Κάπως μου θυμίζει τη Νέα Ορλεάνη, με τον ίδιο εκρηκτικό συνδυασμό μουσικής, ιστορίας και ζωντάνιας. Η αρχιτεκτονική της Καρταχένα έχει τη σφραγίδα της αποικιοκρατίας: πολύχρωμα σπίτια με μεγάλα μπαλκόνια, πέτρινα τείχη και εκκλησίες που χτίστηκαν τον 16ο και τον 17ο αιώνα, για να προστατεύσουν το σημαντικό τότε λιμάνι από πειρατές. Έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
