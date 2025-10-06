Μία μεζονέτα προς πώληση στους Θρακομακεδόνες
Επενδυτική ευκαιρία από το χαρτοφυλάκιο της doValue, για όσους αναζητούν κατοικία στους Θρακομακεδόνες.
Οι Θρακομακεδόνες βρίσκονται στα βόρεια του νομού Αττικής, στους πρόποδες της Πάρνηθας. Πρόκειται για μια αμιγώς οικιστική περιοχή που συνδυάζει την ηρεμία της φύσης με την εύκολη πρόσβαση προς τα βόρεια προάστια και το κέντρο της Αθήνας.
Η περιοχή διαθέτει σύνδεση με λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΑ, ενώ η πλησιέστερη στάση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, «Δεκέλεια», απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα. Η γειτνίαση με το εθνικό πάρκο της Πάρνηθας προσφέρει μοναδικό φυσικό περιβάλλον, ενώ η αραιή οικιστική διάταξη εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα ζωής σε σχέση με άλλα προάστια.
