Ορεινές διαδρομές στον Γράμμο για ατελείωτη ορεινή περιπέτεια
Ορεινές διαδρομές στον Γράμμο για ατελείωτη ορεινή περιπέτεια
Τοπία και διαδρομές σε ένα από τα πιο αινιγματικά βουνά της Ελλάδας.
Γράμμος, ένα από τα μεγαλύτερα, πιο απομονωμένα και ενδιαφέροντα βουνά της Ελλάδας που έχει συνδεθεί με τα πιο σκοτεινά χρόνια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ίσως, και γι’ αυτό να παραμένει μέχρι σήμερα στη σφαίρα του ανεξερεύνητου και του ανέγγιχτου. Από την Κόνιτσα μέχρι την Καστοριά και παρά το δύσκολο παρελθόν του, ο Γράμμος φιλοξενεί στις πλαγιές του μερικά από τα πιο σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας στον ελλαδικό χώρο, ενώ ξεχωρίζει διεθνώς για τα αγριολούλουδά του, που έχουν το φυσικό προνόμιο να ευδοκιμούν μόνο στις πλαγιές του.
Μέσα σε αυτό το τόσο μοναδικό περιβάλλον με το άγριο ψυχρό μικροκλίμα και την σκοτεινή ιστορία, μπορείτε να ακολουθήσετε αρκετές πεζοπορικές διαδρομές -κατάλληλες για όλα τα γούστα και αντοχές- που υπόσχονται μία ανεπανάληπτη ορεινή εμπειρία σε αυτή την τόσο άγνωστη γωνιά της Ελλάδας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Μέσα σε αυτό το τόσο μοναδικό περιβάλλον με το άγριο ψυχρό μικροκλίμα και την σκοτεινή ιστορία, μπορείτε να ακολουθήσετε αρκετές πεζοπορικές διαδρομές -κατάλληλες για όλα τα γούστα και αντοχές- που υπόσχονται μία ανεπανάληπτη ορεινή εμπειρία σε αυτή την τόσο άγνωστη γωνιά της Ελλάδας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα