Οικογενειακή απόδραση: Επίσκεψη στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου
Η Επίδαυρος απέχει 2 ώρες από την Αθήνα, οπότε μπορείτε να προγραμματίσετε ακόμη και μια μονοήμερη εκδρομή.
Το Ασκληπιείο της Επιδαύρου ήταν το αρχαιότερο οργανωμένο ιαματικό κέντρο με τεράστια φήμη. Τα περίπου 70 μνημεία που ήρθαν στο φως με τις ανασκαφές θεωρούνται αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης και έδωσαν πολλές πληροφορίες στους ερευνητές για τον τρόπο με τον οποίο ασκούνταν η ιατρική στην αρχαιότητα. Το Ασκληπιείο έχει ενταχθεί από το 1988 στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
