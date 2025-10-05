Οικογενειακή απόδραση: Επίσκεψη στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου
TRAVEL.GR

Οικογενειακή απόδραση: Επίσκεψη στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου

Η Επίδαυρος απέχει 2 ώρες από την Αθήνα, οπότε μπορείτε να προγραμματίσετε ακόμη και μια μονοήμερη εκδρομή.

Οικογενειακή απόδραση: Επίσκεψη στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου
Το Ασκληπιείο της Επιδαύρου ήταν το αρχαιότερο οργανωμένο ιαματικό κέντρο με τεράστια φήμη. Τα περίπου 70 μνημεία που ήρθαν στο φως με τις ανασκαφές θεωρούνται αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης και έδωσαν πολλές πληροφορίες στους ερευνητές για τον τρόπο με τον οποίο ασκούνταν η ιατρική στην αρχαιότητα. Το Ασκληπιείο έχει ενταχθεί από το 1988 στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης