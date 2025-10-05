5 low budget προορισμοί για solo φθινοπωρινή απόδραση
TRAVEL.GR

5 low budget προορισμοί για solo φθινοπωρινή απόδραση

Ιδανικοί προορισμοί, σε Ελλάδα και εξωτερικό, για μοναχικές εξορμήσεις την περίοδο του φθινοπώρου

5 low budget προορισμοί για solo φθινοπωρινή απόδραση
Θέλετε ένα ταξίδι μόνο για τον εαυτό σας και δεν μπορείτε να περιμένετε μέχρι τις γιορτές; Έχετε λίγο χρόνο και λίγα χρήματα; Κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν λύσεις, ακόμα και εκτός Ελλάδας.

Το φθινόπωρο καλά κρατεί. H διάθεσή μας για αποδράσεις αμείωτη και ο βαρύς χειμώνας μοιάζει να αργεί. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει καλύτερη ιδέα από μια ολιγοήμερη απόδραση κατά μόνας; Με βιβλία και ακουστικά στις αποσκευές, διάθεση για ξεκούραση ή εξερεύνηση και μακριά από ό,τι μας κρατά στάσιμους ή μας στενοχωρεί, έστω για λίγο;

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης