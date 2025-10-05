Τα χωριά του Πάρνωνα, o κρυμμένος θησαυρός της Ελλάδας
Τα χωριά του Πάρνωνα, o κρυμμένος θησαυρός της Ελλάδας
Ένα βουνό ποίημα, γεμάτο δρύες, έλατα, καστανιές και πλατάνια, φαράγγια, κοιλάδες και οροπέδια
Ο Πάρνωνας ή Μαλεβός με ύψος 1.934 μ. και μήκος περίπου 100 χλμ. διασχίζει ένα τεράστιο κομμάτι της Πελοποννήσου, ξεκινώντας από την Τεγέα και φτάνοντας ως το Ακρωτήριο του Μαλέα.
Στις δεντρόφυτες πλαγιές του είναι σκαρφαλωμένα μικρά πανέμορφα χωριουδάκια, μοναστήρια και εκκλησάκια και φωλιάζουν σπηλιές, πηγές και μικροί καταρράκτες. Οι πεζοπορικές και ορειβατικές διαδρομές του είναι πολλές, με μεγαλύτερες το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 και το Εθνικό Μονοπάτι Ο33 ωστόσο υπάρχουν και οι πιο μικρές γύρω από τα χωριά του, πολλές από τις οποίες είναι βασισμένες κυρίως στα μονοπάτια που συνέδεαν τα χωριά μεταξύ τους. Τα χωριά του πολλά, αυτή τη φορά ξεχωρίσαμε τέσσερα αλλά θα επανέλθουμε στο βουνό και για τα υπόλοιπα.
