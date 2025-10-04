Οδηγός για το Κεντρικό Πήλιο: Χωριά που μαγεύουν τους επισκέπτες όλο τον χρόνο
Χάνια-Τσαγκαράδα-Μούρεσι-Νταμούχαρη-Αη Γιάννης: Μια πλευρά του Πηλίου όπου μπορείτε να κάνετε διακοπές όλο το χρόνο. Οι εικόνες που προσφέρει το βουνό διαδέχονται η μια την άλλη και είναι όλες εντυπωσιακές. Πηλιορείτικα χωριά αναπαύονται στις πλαγιές μέσα στα καστανοδάση, τις οξιές και τα πλατάνια απόλυτα εναρμονισμένα στο περιβάλλον. Παλιές εκκλησίες, κρήνες, σκιερές πλατείες, καφέ, παραδοσιακές ταβέρνες, ξενώνες και ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών σας υποδέχονται σε κάθε προορισμό. Το καλοκαίρι, βουνό και θάλασσα κάνουν το Πήλιο ακόμη πιο ιδανικό: όσοι δεν αντέχουν τη ζέστη απολαμβάνουν τη δροσιά μένοντας στους ορεινούς ξενώνες κι ύστερα κατηφορίζουν για μπάνιο στις παραλίες.

