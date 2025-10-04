Οδηγός για το Κεντρικό Πήλιο: Χωριά που μαγεύουν τους επισκέπτες όλο τον χρόνο
Οδηγός για το Κεντρικό Πήλιο: Χωριά που μαγεύουν τους επισκέπτες όλο τον χρόνο
Tι να κάνετε στον αγαπημένο χειμερινό προορισμό της Ελλάδας
Χάνια-Τσαγκαράδα-Μούρεσι-Νταμούχαρη-Αη Γιάννης: Μια πλευρά του Πηλίου όπου μπορείτε να κάνετε διακοπές όλο το χρόνο. Οι εικόνες που προσφέρει το βουνό διαδέχονται η μια την άλλη και είναι όλες εντυπωσιακές. Πηλιορείτικα χωριά αναπαύονται στις πλαγιές μέσα στα καστανοδάση, τις οξιές και τα πλατάνια απόλυτα εναρμονισμένα στο περιβάλλον. Παλιές εκκλησίες, κρήνες, σκιερές πλατείες, καφέ, παραδοσιακές ταβέρνες, ξενώνες και ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών σας υποδέχονται σε κάθε προορισμό. Το καλοκαίρι, βουνό και θάλασσα κάνουν το Πήλιο ακόμη πιο ιδανικό: όσοι δεν αντέχουν τη ζέστη απολαμβάνουν τη δροσιά μένοντας στους ορεινούς ξενώνες κι ύστερα κατηφορίζουν για μπάνιο στις παραλίες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα