4 low budget προορισμοί κοντά στην Αθήνα για τα πρώτα κρύα
TRAVEL.GR

4 low budget προορισμοί κοντά στην Αθήνα για τα πρώτα κρύα

Υπέροχα μέρη, κοντά στην Αθήνα, για παραδοσιακές γεύσεις, όμορφα φυσικά τοπία και πολιτιστικές εξορμήσεις

4 low budget προορισμοί κοντά στην Αθήνα για τα πρώτα κρύα
Η πρόγευση του φθινοπώρου βρίσκεται εδώ, με αποδράσεις σύντομες, κοντινές και χωρίς πολλά έξοδα. Λαχταρούν λίγη ακόμα θάλασσα, μα προσμένουν τα τοπία που βυθίζονται σε χρώματα και τις πρώτες φωτιές της σεζόν. Η πολυτέλειά τους κρύβεται στα όμορφα τοπία, το πλούσιο φαγητό και σε αυτό το απαράμιλλο αίσθημα μελαγχολίας που γεμίζει τις μπαταρίες της έμπνευσής μας.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης