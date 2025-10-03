Χρυσή εποχή για τον τουρισμό σε Ελλάδα και Ισπανία
Οριακή μείωση των διεθνών αφίξεων στην Τουρκία.
Ανοδικά συνέχισαν να κινούνται τα βασικά τουριστικά μεγέθη για την Ελλάδα και την Ισπανία έως και την αιχμή της τουριστικής σεζόν ενώ η Τουρκία κατέγραψε οριακή μείωση στις διεθνείς αφίξεις. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιοποίησε σήμερα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ο ελληνικός τουρισμός το 2025 συνεχίζει την ανοδική πορεία, χτίζοντας πάνω στις επιτυχίες του 2024 και επιβεβαιώνει τη διαρκή συμβολή του στην οικονομία, σε μια εποχή όπου τίποτα δεν είναι δεδομένο. Οι προκλήσεις είναι υπαρκτές τόσο στο μακροπεριβάλλον όπως η κλιματική αλλαγή, οι οικονομικοί μετασχηματισμοί, η γεωπολιτική αστάθεια-όσο και στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.
Γι’ αυτό και ο τομέας χρειάζεται ένα συνεπές και υποστηρικτικό πλαίσιο για να συνεχίσει να αποδίδει, ένα πλαίσιο που δίνει απαντήσεις σε όλες τις τρέχουσες προκλήσεις με καίριες παρεμβάσεις και σαφείς στρατηγικές κατευθύνσεις. Στο πλαίσιο αυτό μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού με σαφείς κανόνες για τη χρήση γη, ο εκσυγχρονισμός κρίσιμων υποδομών (λιμένες, ύδρευση, αποχέτευση, ενέργεια), η ενίσχυση βιωσιμότητας και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η συστηματική διαχείριση προορισμών, η βελτίωση της φορολογικής ανταγωνιστικότητας του τομέα η αντιμετώπιση των ελλείψεων εποχικού προσωπικού η επιτάχυνση ψηφιακού μετασχηματισμού και η ανάπτυξη συνεδριακής υποδομής στην Αθήνα για την προσέλκυση μεγάλων διεθνών συνεδρίων.
