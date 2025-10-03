Sitges: Η μεσογειακή πρωτεύουσα της διασκέδασης και της ελευθερίας
Sitges: Η μεσογειακή πρωτεύουσα της διασκέδασης και της ελευθερίας
Βόλτα στα στενά της πόλης Sitges, με πεντακάθαρες παραλίες, ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και χαλαρή ατμόσφαιρα.
Πλησιάζοντας από τη Βαρκελώνη τη διάσημη πόλη Sitges, κατάλαβα γιατί, όταν την προηγούμενη μέρα είπα: «Αύριο θα πάμε στη Sitges», οι περισσότεροι χαμογελούσαν. Δεν ήταν εκείνο το χαμόγελο που χαρίζει κάποιος όταν ακούει κάτι αστείο. Ήταν εκείνο που αφήνει να εννοηθεί ότι στο βάθος του κρέμεται υπονοούμενο. Λίγες μέρες αργότερα, στον δρόμο της επιστροφής και κάνοντας το αντίθετο δρομολόγιο, γνώρισα την απάντηση.
Αρχικά, να πούμε ότι η πανέμορφη, μεσογειακή πόλη Sitges είναι ένα φαινόμενο. Το τουριστικό εισόδημα που αφήνει στην Καταλονία είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τον πληθυσμό της. Την κατοικούν 35.000 άνθρωποι. Την επισκέπτονται, σε ετήσια βάση, τρία εκατομμύρια τουρίστες. Οι βιαστικοί παρτιζάνοι κατά του υπερτουρισμού ίσως ισχυριστούν, κοιτάζοντας μόνο την παραπάνω αναλογία, ότι η πόλη έχει παραδοθεί στην παράφωνη extravaganza του τσάρτερ τουρισμού. Δεν είναι έτσι. Η Sitges έχει δύο πρόσωπα.
Το πρώτο είναι εκείνο που λούζει το φως του ήλιου. Είναι ήσυχο, γεμάτο σημεία πολιτιστικού και πολιτισμικού περιεχομένου. Το δεύτερο έχει έντονο ρυθμό. Αν λέγαμε ότι η πόλη Sitges είναι η κολυμπήθρα της διάσημης ισπανικής κλαμπ κουλτούρας, δεν θα πέφταμε έξω. Ένα παράδειγμα; Στην Sitges, το 1967, στη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο, άνοιξε το πρώτο κλαμπ Pacha. Ένα όνομα που σήμερα αναγνωρίζεται ως παγκόσμιο σύμβολο της διασκέδασης.
