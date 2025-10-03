Οικογενειακό ταξίδι στην αρχαία Δωδώνη
Ο μύθος των μαύρων περιστεριών θα γοητεύσει τα παιδιά, όπως και ο ίδιος ο χώρος της αρχαίας Δωδώνης.
Οι οικογενειακές διακοπές στα Ιωάννινα αξίζει να συνδυαστούν με μια περιήγηση στον φημισμένο αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης -άλλωστε απέχει από την πόλη λιγότερο από μισή ώρα. Όταν επιστρέψετε, μπορείτε να επισκεφθείτε το αρχαιολογικό μουσείο για να δείτε τη συλλογή ευρημάτων που εκτίθενται σε μια ξεχωριστή αίθουσα. Πρόκειται για τις ερωτήσεις των αρχαίων προσκυνητών προς το μαντείο του Δια γραμμένες σε λεπτά μολύβδινα πινάκια. Το τοπίο που θα σας υποδεχτεί στη Δωδώνη είναι εντυπωσιακό και θα απολαύσετε την ομορφιά του σε όλη τη διάρκεια της περιήγησής σας στον χώρο.
