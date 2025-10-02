Φθινοπωρινό ταξίδι στην Κατερίνη, τον low profile προορισμό της βόρειας Ελλάδας
Φθινοπωρινό ταξίδι στην Κατερίνη, τον low profile προορισμό της βόρειας Ελλάδας
Ένας ήσυχος προορισμός που συνδυάζει μοναδικά τη φύση με την ιστορία και την παράδοση.
Σε απόσταση περίπου πέντε ωρών από την Αθήνα και μόλις μίας ώρας από τη Θεσσαλονίκη, η Κατερίνη απλώνεται σε μια εύφορη πεδιάδα, ανάμεσα στα Πιέρια Όρη και τον Θερμαϊκό κόλπο. Μια πόλη φιλόξενη και ζεστή, που κερδίζει τον επισκέπτη κάθε φορά από την αρχή με την απλότητα και την αίσθηση οικειότητας που αποπνέει.
Γιατί μπορεί να την αντικρίσεις για πρώτη φορά και όμως, με έναν ανεξήγητο τρόπο, να νιώθεις ότι την έχεις επισκεφθεί ξανά, ότι την ξέρεις από πάντα. Χαρακτηριστικό που την καθιστά ιδανικό προορισμό για μια σύντομη απόδραση μακριά από τη ρουτίνα.
Ακόμη ένα στοιχείο που αναδεικνύει τη φιλική ενέργεια της πόλης, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, είναι η ευχαρίστηση να την διασχίζεις με τα πόδια. Από τη μία η θάλασσα, από την άλλη, η αστική ζωή που ξεδιπλώνεται σε κάθε δρόμο και στενό. Η γεωγραφία της Κατερίνης και της ευρύτερης περιοχής χαρίζει έναν σπάνιο συνδυασμό: βουνό, θάλασσα και ταυτόχρονα ζωντανό αστικό περιβάλλον, με επιλογές για φαγητό, καφέ και βραδινή έξοδο.
