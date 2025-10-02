Ταξίδι ζωής στο Κιότο
TRAVEL.GR

Ταξίδι ζωής στο Κιότο

Το Κιότο είναι ένας πολυσύνθετος και συναρπαστικός προορισμός της Ιαπωνίας

Ταξίδι ζωής στο Κιότο
Αρχαίοι ναοί, γκέισες, το περίφημο Δάσος των Μπαμπού, σπουδαίες παραδοσιακές τέχνες, αλλά και σύγχρονο αρχιτεκτονικό ντιζάιν, καινοτομία, κοσμοπολιτισμός. Το Κιότο είναι ένας πολυσύνθετος και συναρπαστικός προορισμός της Ιαπωνίας με 50 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Το Κιότο σχεδιάστηκε ως πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Ο αυτοκράτορας Kanmu μετέφερε την αυτοκρατορική αυλή εδώ το 794 και παρέμεινε μέχρι το 1869. Από τη λαμπρή πόλη ξεκίνησαν πολλά πολιτιστικά έθιμα και θρησκευτικές παραδόσεις, ενώ τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν επηρέασαν ολόκληρη τη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης