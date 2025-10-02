Ταξίδι ζωής στο Κιότο
Το Κιότο είναι ένας πολυσύνθετος και συναρπαστικός προορισμός της Ιαπωνίας
Αρχαίοι ναοί, γκέισες, το περίφημο Δάσος των Μπαμπού, σπουδαίες παραδοσιακές τέχνες, αλλά και σύγχρονο αρχιτεκτονικό ντιζάιν, καινοτομία, κοσμοπολιτισμός. Το Κιότο είναι ένας πολυσύνθετος και συναρπαστικός προορισμός της Ιαπωνίας με 50 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.
Το Κιότο σχεδιάστηκε ως πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Ο αυτοκράτορας Kanmu μετέφερε την αυτοκρατορική αυλή εδώ το 794 και παρέμεινε μέχρι το 1869. Από τη λαμπρή πόλη ξεκίνησαν πολλά πολιτιστικά έθιμα και θρησκευτικές παραδόσεις, ενώ τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν επηρέασαν ολόκληρη τη χώρα.
