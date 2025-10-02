Φθινοπωρινό long weekend στα Τρίκαλα
Φθινοπωρινό long weekend στα Τρίκαλα
Μία πόλη με σημαντικά ιστορικά μνημεία, γραφικές συνοικίες και ατελείωτες βόλτες με ποδήλατο δίπλα στον Ληθαίο ποταμό
Το Βαρούσι, με τα εντυπωσιακά αρχοντόσπιτα βαλκανικής αρχιτεκτονικής, το φρούριο και το Ρολόι, η Κεντρική πεζογέφυρα στον Ληθαίο, το Οθωμανικό τέμενος Οσμάν Σαχ και το δίδυμο οθωμανικό λουτρό, η περίφημη τοιχογραφία του Τσιτσάνη, το μουσείο του, αλλά και οι ατέλειωτες βόλτες με τα πόδια ή με ποδήλατο στην όμορφη πόλη θα γεμίσουν με υπέροχες εικόνες το ταξίδι σας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
