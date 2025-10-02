ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συναγερμός για φωτιά στις Μαλάδες στην Κρήτη – Ήχησε το 112

Φθινοπωρινό long weekend στα Τρίκαλα
TRAVEL.GR

Φθινοπωρινό long weekend στα Τρίκαλα

Μία πόλη με σημαντικά ιστορικά μνημεία, γραφικές συνοικίες και ατελείωτες βόλτες με ποδήλατο δίπλα στον Ληθαίο ποταμό

Φθινοπωρινό long weekend στα Τρίκαλα
Το Βαρούσι, με τα εντυπωσιακά αρχοντόσπιτα βαλκανικής αρχιτεκτονικής, το φρούριο και το Ρολόι, η Κεντρική πεζογέφυρα στον Ληθαίο, το Οθωμανικό τέμενος Οσμάν Σαχ και το δίδυμο οθωμανικό λουτρό, η περίφημη τοιχογραφία του Τσιτσάνη, το μουσείο του, αλλά και οι ατέλειωτες βόλτες με τα πόδια ή με ποδήλατο στην όμορφη πόλη θα γεμίσουν με υπέροχες εικόνες το ταξίδι σας.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης