Στο «Μονοπάτι Mαργαριταριών» του Μπαχρέιν
Ένα ταξίδι στον χρόνο, στη λάμψη και την αιώνια πολυτέλεια.
Στο ιστορικό κέντρο του Μπαχρέιν, εκεί όπου τα σοκάκια της Μουχαράκ κρατούν ακόμα τη μυρωδιά της αλμύρας και του ασβέστη, απλώνεται το «Μονοπάτι Μαργαριταριών (Pearling Path)»: ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, τότε που το μικρό αυτό βασίλειο ζούσε και ανέπνεε για τον θησαυρό που έκρυβε η θάλασσά του.
Το μαργαριτάρι, άλλοτε σύμβολο πλούτου και κοινωνικής καταξίωσης, γίνεται σήμερα ο κρίκος που ενώνει το παρελθόν με το παρόν, την παράδοση με την κομψότητα, την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική.
Το μονοπάτι, αναγνωρισμένο από την UNESCO το 2012 με τον τίτλο «Pearling, Testimony of an Island Economy», είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ένας περίπατος ανάμεσα σε ιστορικά κτήρια, πέτρινες αυλές, ήχους από παιδικά παιχνίδια στις γειτονιές και εκείνο το απαλό φως που πέφτει σαν φίλτρο πάνω στους τοίχους και κάνει τις μαργαριταρένιες λεπτομέρειες να λάμπουν ακόμα.
