Το Φιστίκι Μεγάρων: Παράδοση γενεών και καινοτομία
Ο ορίζοντας γεμίζει με τα χαρακτηριστικά, φυλλοβόλα δέντρα της φιστικιάς, προσαρμοσμένα στο ξηροθερμικό κλίμα της Δυτικής Αττικής
Αφήνω πίσω μου τα Μέγαρα και, σε λιγότερο από δέκα λεπτά με το αυτοκίνητο, βρίσκομαι στην καρδιά μιας ζώνης που οι αρχαίοι Έλληνες αποκαλούσαν «μυθική Μεγαρική γη». Ο ορίζοντας γεμίζει με τα χαρακτηριστικά φυλλοβόλα δέντρα της φιστικιάς, προσαρμοσμένα στο ξηροθερμικό κλίμα της Δυτικής Αττικής. Αφήνω το αυτοκίνητο στην άκρη του χωματόδρομου, κάτω από τον ίσκιο μιας φιστικιάς.
Ο κληρονόμος μιας 150χρονης παράδοσης
Ο Στέλιος Καρβελάς με περιμένει ανάμεσα στις σειρές των δέντρων. Φέρει στους ώμους του τη βαριά κληρονομιά μιας αγροτικής οικογένειας που ασχολείται με την πρωτογενή παραγωγή για περισσότερα από 150 χρόνια. Το πρωινό φως διαπερνά το φύλλωμα καθώς περπατάμε ανάμεσα στα δέντρα που είχε φυτέψει ο παππούς του στα τέλη της δεκαετίας του 1950. «Εδώ ξεκίνησε όλη η ιστορία», μου λέει, αγγίζοντας απαλά τον φλοιό ενός παλιού δέντρου. «Ο Αλέξανδρος Καρβελάς εγκατέστησε τις πρώτες φυτείες κελυφωτού φιστικιού στα Μέγαρα. Εκείνη την εποχή, η καλλιέργεια ήταν ασυνήθιστη για την περιοχή».
