«5 ταξίδια που θα ήθελα να κάνω πριν γίνω 40»
Μέρη μεγεθυμένα ίσως από τους μύθους. Μέρη που νιώθω, με τον εγωισμό της ταξιδεύτριας, ότι με περιμένουν.
Υπάρχει κάτι σαν εσωτερικό καμπανάκι που χτυπά όταν πλησιάζεις μια ηλικία ορόσημο. Το ένιωσα όταν πάτησα τα 30. Θυμάμαι να κοιτάζω πίσω με χαρά, ευγνώμων για συναντήσεις, αποδράσεις και μικρά επιτεύγματα της νιότης. Να, ας πούμε, είχα πάει στη Νέα Υόρκη. Είχα δώσει ένα φιλί πάνω από τον Δούναβη, είχα αγναντέψει τον Βόσπορο, είχα μεθύσει στη Μύκονο με κολλητούς και είχα γράψει μερικούς στίχους στο πακέτο των τσιγάρων μου σε μια δουβλινέζικη παμπ.
Τα 40 δεν είναι γήρας, τα αντιλαμβάνομαι όμως σαν την Πλατεία της Ζωής. Βρίσκονται ακριβώς στο μέσον της διαδρομής, αν όλα πάνε καλά. Δε θέλω να κοιτάξω πίσω και να διαπιστώσω ότι δεν πέτυχα αυτά που τόσα χρόνια ονειρευόμουν και κατεργαζόμουν. Σε σχέση με ταξιδιωτικά πλάνα, νιώθω, λίγα χρόνια πριν τα σαράντα, μια επείγουσα επιθυμία να δω, να ζήσω, να κατακτήσω εμπειρίες πριν «με προλάβει η ζωή», πριν η καθημερινότητα με τυλίξει πιο σφιχτά στις υποχρεώσεις της. Κάποια μέρη είναι θραύσματα μύθων που κουβαλάμε μέσα μας, εικόνες που κληρονομήσαμε από βιβλία, ποιήματα, ταινίες, ιστορίες άλλων ταξιδιωτών. Μοιάζουν να έχουν καρφωθεί όχι μόνο στη δική μου φαντασία, αλλά και στη συλλογική μνήμη, σαν να με περίμεναν από πάντα.
