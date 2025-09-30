Noctourism: Όταν το ταξίδι αρχίζει με το σκοτάδι
Noctourism: Όταν το ταξίδι αρχίζει με το σκοτάδι
Μία νέα εποχή όπου το after dark παύει να σημαίνει μόνο clubbing και γίνεται εργαλείο εξερεύνησης, ευεξίας και αισθητικής.
Η νέα εμμονή των ταξιδιών δεν μυρίζει αντηλιακό στις δώδεκα το μεσημέρι, αλλά βρεγμένο χώμα στις δύο τα ξημερώματα. Ονομάζεται noctourism και είναι το φαινόμενο που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε τις διακοπές μας: όχι με ημερήσιες λίστες «to do», αλλά με νυχτερινές αποδράσεις που αξιοποιούν τις ώρες που άλλοτε χάναμε στον ύπνο.
Πρόκειται για μια στροφή που άρχισε να συζητιέται δειλά στη διεθνή βιβλιογραφία της «νυχτερινής οικονομίας» ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, αλλά κορυφώθηκε ως παγκόσμιο trend στα τέλη του 2024, όταν η Booking.com προέβλεψε ότι το 2025 η πλειονότητα των ταξιδιωτών θα αναζητούσε λιγότερο ήλιο, λιγότερα πλήθη και περισσότερες εμπειρίες κάτω από τα αστέρια. Από τη Vogue μέχρι το Travel+ Leisure, όλα τα μεγάλα περιοδικά μίλησαν για την «πολιτισμική μετατόπιση της νύχτας», μια νέα εποχή όπου το after dark παύει να σημαίνει μόνο clubbing και γίνεται εργαλείο εξερεύνησης, ευεξίας και αισθητικής.
