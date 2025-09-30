Ισλανδία: Πλεύσαμε με φουσκωτά σκάφη στην παγετωνική λίμνη Jökulsárlón
Ισλανδία: Πλεύσαμε με φουσκωτά σκάφη στην παγετωνική λίμνη Jökulsárlón

Την άγρια ομορφιά της λίμνης ερωτεύτηκε ακόμα και το Χόλιγουντ.

Ισλανδία: Πλεύσαμε με φουσκωτά σκάφη στην παγετωνική λίμνη Jökulsárlón
Πλεύσαμε ανάμεσα σε μπλε παγόβουνα, φώκιες και θαλασσοπούλια, μέχρι τον παγετώνα που κατέκτησε ακόμα και το Χόλιγουντ με την εντυπωσιακή εμφάνισή του, αλλά σήμερα απειλείται με εξαφάνιση.

Καθώς διασχίζουμε πράσινες, ατελείωτες κοιλάδες με χαμηλή βλάστηση, όπου το βλέμμα σταματά μόνο σε ηφαιστειογενείς βράχους με παράξενους σχηματισμούς και, στο βάθος, πέφτει πάνω σε πέτρινα τείχη που ξεπλένονται από ιλιγγιώδεις καταρράκτες, ξαφνικά, μετά από μια στροφή, ορθώνονται μπροστά μας τα πρώτα μπλε παγόβουνα.

