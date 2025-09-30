Ισλανδία: Πλεύσαμε με φουσκωτά σκάφη στην παγετωνική λίμνη Jökulsárlón
Ισλανδία: Πλεύσαμε με φουσκωτά σκάφη στην παγετωνική λίμνη Jökulsárlón
Την άγρια ομορφιά της λίμνης ερωτεύτηκε ακόμα και το Χόλιγουντ.
Πλεύσαμε ανάμεσα σε μπλε παγόβουνα, φώκιες και θαλασσοπούλια, μέχρι τον παγετώνα που κατέκτησε ακόμα και το Χόλιγουντ με την εντυπωσιακή εμφάνισή του, αλλά σήμερα απειλείται με εξαφάνιση.
Καθώς διασχίζουμε πράσινες, ατελείωτες κοιλάδες με χαμηλή βλάστηση, όπου το βλέμμα σταματά μόνο σε ηφαιστειογενείς βράχους με παράξενους σχηματισμούς και, στο βάθος, πέφτει πάνω σε πέτρινα τείχη που ξεπλένονται από ιλιγγιώδεις καταρράκτες, ξαφνικά, μετά από μια στροφή, ορθώνονται μπροστά μας τα πρώτα μπλε παγόβουνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Καθώς διασχίζουμε πράσινες, ατελείωτες κοιλάδες με χαμηλή βλάστηση, όπου το βλέμμα σταματά μόνο σε ηφαιστειογενείς βράχους με παράξενους σχηματισμούς και, στο βάθος, πέφτει πάνω σε πέτρινα τείχη που ξεπλένονται από ιλιγγιώδεις καταρράκτες, ξαφνικά, μετά από μια στροφή, ορθώνονται μπροστά μας τα πρώτα μπλε παγόβουνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα