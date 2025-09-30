Φθινοπωρινό City Break στην Ξάνθη
Φθινοπωρινό City Break στην Ξάνθη
Όσες φορές και να επισκεφθείς την πολύχρωμη Παλιά της Πόλη, θα βρεις χίλιους λόγους για να ξανάρθεις.
Εντυπωσιακά σπίτια που συνδυάζουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με τον νεοκλασικισμό και στοιχεία της οθωμανικής εποχής. Μουσεία και χώροι πολιτισμού. Παλιές εκκλησίες. Λιθόστρωτα σοκάκια και σταυροδρόμια με τις λεγόμενες «φαλτσογωνίες», ώστε να χωρούσαν παλαιότερα να περάσουν τα κάρα και αργότερα τα αυτοκίνητα.
Λουλουδιασμένοι κήποι με ιδιωτικά παρεκκλήσια. Παραδοσιακά καφενεία και μπακάλικα. Ζαχαροπλαστεία, μπαρ, μεζεδοπωλεία, εστιατόρια, καταστήματα κάθε είδους. Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης είναι γεμάτη χρώματα, γεύσεις και πολυδιάστατες εικόνες. Από το 1976 έχει χαρακτηριστεί Προστατευόμενος Οικισμός και προσκαλεί τον επισκέπτη να χαθεί μέσα στον μικρόκοσμό της, ακολουθώντας τα βήματα των πολιτισμών που άφησαν εδώ το διαχρονικό στίγμα τους.
Όπως είναι γνωστό, η παραγωγή και εμπορία καπνού υπήρξε ο βασικός μοχλός για την εντυπωσιακή άνθιση της πόλης από τον 19ο αιώνα έως και τις αρχές του 20ού. Γι’ αυτό αξίζει να αφιερώσετε χρόνο και να δείτε τις επιβλητικές παλιές καπναποθήκες, μια ακόμη πολύτιμη κληρονομιά της Ξάνθης.
