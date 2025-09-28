Long weekend στον Κισσό Πηλίου: Ένα καταφύγιο μέσα στο βουνό των Κενταύρων

Υψόμετρο: 550. Φύση: Εξαίσια. Αρχιτεκτονική: Αξιοθαύμαστη. Θέα: στη θάλασσα και στα γύρω δάση. Απόσταση: 7 χιλιόμετρα από τον Άη – Γιάννη, 12,2 από το χιονοδρομικό κέντρο του Πηλίου και 12 από τη Ζαγορά.

Ο Κισσός, δεν συγκαταλέγεται στα διάσημα χωριά του βουνού. Για τους γνώστες, ωστόσο, είναι από τα ωραιότερα. Κτισμένο μέσα σε δάση με καστανιές, οξιές, μηλιές, πλατάνια, με σπίτια χαρακτηριστικής πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής, παλιά καλντερίμια, άφθονα νερά κι ένα σπουδαίο μνημείο στην κεντρική πλατεία: την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας.

Πρώτη γνωριμία με το χωριό

Ο ήχος των αυτοκινήτων σπάνια φθάνει μέχρι εδώ. Ξυπνάς στον πέτρινο ξενώνα σου, τρως υγιεινό πρωϊνό, βγαίνεις έξω, ανασαίνεις, απολαμβάνεις τον ήχο του τρεχούμενου νερού από τους χειμάρρους που διασχίζουν τον Κισσό.



