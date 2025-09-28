Campo de’ Fiori: Ζήσαμε την εμπειρία της πιο ζωντανής υπαίθριας αγοράς της Ρώμης

Η περιοχή του Campo de’ Fiori έσφυζε από ζωή από τα χρόνια της Αναγέννησης οπότε και άρχισε να αναπτύσσεται, οφείλει όμως το όνομά της στον αγρό που κατά το Μεσαίωνα βρισκόταν εκεί. Ο αγρός με τα λουλούδια εξελίχθηκε σε αγορά αλόγων και η περιοχή σύντομα κατακλύστηκε από εμπόρους και τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων που έδωσαν στα γραφικά δρομάκια τα ονόματά τους, τα οποία όπως και το όνομα της πλατείας διατηρούνται ακόμη και σήμερα. Μαζί με την περιοχή γύρω από την Piazza Navona αποτελούν τη συνοικία Parione. Κι αν η Nanova υπερτερεί σε μεγαλείο, το Campo de’ Fiori κλέβει την παράσταση με τη ζωντάνια, την πολυχρωμία, και τα γραφικά δρομάκια του, τα πιο όμορφα της Ρώμης.

Για μένα δεν νοείται ταξίδι στη Ρώμη χωρίς τουλάχιστον μια βόλτα στην περιοχή αυτή. Ακόμη κι αν η σημερινή αγορά φρούτων, τροφίμων και λουλουδιών που στήνεται κάθε πρωί γύρω από το επιβλητικό άγαλμα του Τζορντάνο Μπρούνο -του καταδικασμένου ως αιρετικού φιλοσόφου- είναι αρκετά τουριστική, είναι μια εμπειρία που πρέπει να ζήσετε.





