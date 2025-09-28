Road trip σε κινηματογραφικά τοπία της ηπειρωτικής Ελλάδας

Όλη η Ελλάδα είναι διάσπαρτη με διαδρομές φτιαγμένες για τέσσερις ή και δύο τροχούς. Τοπία παραμυθένια, σημεία ιδανικά για στάση με φανταστική θέα και τόποι που προσκαλούν σε εξερεύνηση. Το road trip είναι ο ιδανικός τρόπος να προσεγγίσουμε προορισμούς ώστε να τους απολαύσουμε στο μεγαλείο τους, να τους κατανοήσουμε αλλιώτικα και να αφήσουμε τον δρόμο να απελευθερώσει τη σκέψη μας.

Σας προτείνουμε πέντε ιδέες, ξεκινώντας από την κοντινή μας, πάντα πρόσφορη για λίγη περιπέτεια, Αττική.

1. Με προορισμό τη Λίμνη Μαραθώνα

Με φόντο τον αττικό ουρανό και κατάληξη την ήρεμη επιφάνεια της Λίμνης Μαραθώνα, οι δρόμοι της βορειοανατολικής Αττικής γίνονται σκηνικό για μια ημερήσια απόδραση γεμάτη εικόνες, φύση και ιστορία. Η λίμνη, που δημιουργήθηκε το 1929 με την κατασκευή του φράγματος για την υδροδότηση της Αθήνας, παραμένει μέχρι σήμερα ένα τοπίο που συνδυάζει ανθρώπινο έργο και φυσική ομορφιά.



