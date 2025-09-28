Καστοριά -Φλώρινα -Έδεσσα: Διαδρομή σε τρεις πόλεις στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας
TRAVEL.GR

Μια διαδρομή που ενώνει τρεις πόλεις της Μακεδονίας μέσα από φύση, μνημεία και ιστορία

Η Καστοριά, η Φλώρινα και η Έδεσσα, τρεις πόλεις που συνδέθηκαν στενά με την πορεία της Μακεδονίας, συγκαταλέγονται στις πιο ενδιαφέρουσες της χώρας. Διαδρομές μέσα στη φύση, ιστορικά χωριά και γευστικές παραδόσεις που παντρεύουν βαλκανικές νοστιμιές με μεσογειακά υλικά χαρακτηρίζουν μια πορεία που ξεκινά από την Καστοριά και, διασχίζοντας καταπράσινες πλαγιές, καταλήγει στην Έδεσσα.

Καστοριά

Χτισμένη στις όχθες της ήσυχης λίμνης Ορεστιάδας, η πόλη ξεχωρίζει για τα πολλά μνημεία της, που μαρτυρούν τη διαδρομή της στον χρόνο. Σταυροδρόμι των Βαλκανίων, υπήρξε για αιώνες τόπος συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.

